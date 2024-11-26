В Тернополе ситуация со светом худшая за все время войны - мэр
Киев • УНН
Мэр Тернополя сообщил о худшей ситуации со светом за все время войны после вражеской атаки. В городе не работают троллейбусы и лифты, восстанавливают работу пунктов обогрева.
Из-за вражеской атаки в Тернополе ситуация со светом худшая за все время полномасштабной войны. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
На вопрос, какие прогнозы энергетиков, когда может появиться свет в домах, Надал ответил:
«Не могу дать четкого ответа, будут работать в течение дня, поскольку есть серьезные повреждения и здесь все зависит не только от работы энергетиков, но и возможности получения дополнительной мощности электроэнергии».
Комментируя, сейчас ситуация со светом наиболее критическая за все время полномасштабной войны в Тернополе, Надал отметил, что она действительно худшая.
На самом деле да, она хуже чем была в предыдущие периоды, но я думаю, что если будет идти работа так, как идет в настоящее время, то сможем это как можно быстрее восстановить, справиться, и все объекты инфраструктуры будут работать. Кроме того, с сегодняшнего дня восстанавливаем работу пунктов обогрева, несокрушимости
Кроме того, мэр сообщил, что в настоящее время в городе не могут запустить движение троллейбусов поскольку недостаточно мощности.
«Поэтому увеличено количество автобусов. Сады и школы будут работать, часть за счет штатного света, часть за счет работы генераторов», - сказал Надал.
Дополнение
В Тернополе в результате вражеской атаки, которая повредила электросети, не работают лифты. Водоснабжение должно восстановиться у всех потребителей.