В Тернополе ситуация со светом худшая за все время войны - мэр

Из-за вражеской атаки в Тернополе ситуация со светом худшая за все время полномасштабной войны. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

На вопрос, какие прогнозы энергетиков, когда может появиться свет в домах, Надал ответил:

«Не могу дать четкого ответа, будут работать в течение дня, поскольку есть серьезные повреждения и здесь все зависит не только от работы энергетиков, но и возможности получения дополнительной мощности электроэнергии».

Комментируя, сейчас ситуация со светом наиболее критическая за все время полномасштабной войны в Тернополе, Надал отметил, что она действительно худшая.

На самом деле да, она хуже чем была в предыдущие периоды, но я думаю, что если будет идти работа так, как идет в настоящее время, то сможем это как можно быстрее восстановить, справиться, и все объекты инфраструктуры будут работать. Кроме того, с сегодняшнего дня восстанавливаем работу пунктов обогрева, несокрушимости