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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Тернополе до сих пор фиксируют превышение нормы хлора и соляной кислоты в воздухе

В Тернополе до сих пор фиксируют превышение нормы хлора и соляной кислоты в воздухе

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 09:19  •  21422 просмотра

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В Тернополе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе. Наибольшие превышения наблюдаются на улице Белецкой и в микрорайоне Новый Свет.

В Тернополе на утро до сих пор наблюдается превышение в воздухе предельно допустимой концентрации содержания хлора и соляной кислоты после пожара из-за атаки российских войск, сообщили в среду в ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины", пишет УНН.

Детали

На 10:30 21 августа по результатам расчетов до сих пор наблюдается превышение ПДК содержания хлора и соляной кислоты в атмосферном воздухе на территории города Тернополь

- сообщили в центре в Facebook.

А именно, по данным центра, фиксировалось:

  • т. №1- Тернополь, м-н Новый Свет, соляная кислота - 0,52 мг/м3 при норме - 0,2 мг/м3; 
  • т. №4 - Тернополь, ул. Белецкая, хлор составлял - 0,6 мг/м3 при норме - 0,1 мг/м3; соляная кислота - 0,52 мг/м3 при норме - 0,2 мг/м3; 
  • т. №6 - Тернополь, ул. Объездная, хлор составлял - 0,3 мг/м3 при норме - 0,1 мг/м3; соляная кислота - 0,21 мг/м3 при норме - 0,2 мг/м3.

По результатам отобранных проб атмосферного воздуха, как указано, содержание пыли, оксида углерода, формальдегида, фенола составляло ниже чувствительности прибора согласно требованиям приказа Минздрава.

"Следуйте рекомендациям", - призвали в центре.

В Тернопольском районе, как указано, продолжают проводиться замеры качества воздуха. 

Повітря в Тернополі після пожежі за наявними даними чисте - мер21 августа 2024, 07:25 • 16067 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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