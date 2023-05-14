В Тернопольской области есть попадания крылатых ракет: повреждены гражданские объекты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Тернопольской области в результате попадания крылатых ракет повреждены гражданские объекты. Об этом сообщил Председатель Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш, передает УНН.
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"Во время второй воздушной тревоги враг снова атаковал гражданские объекты Тернопольщины. В 05.00 ч. зафиксирован прилет крылатых ракет.
Специалисты прибыли на место происшествия и зафиксировали разрушение двух и повреждения двенадцати дачных домов. Пожар, который возник на месте - сразу ликвидировали", - говорится в сообщении.
Детали
Также отмечается, что обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей.
Пострадавших в результате этого чрезвычайного происшествия нет.
На месте происшествия работают специалисты.
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