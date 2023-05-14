Окупанти цілили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині - Терехов
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Окупанти намагалися поцілити в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Цитата
"Внаслідок нічного ракетного удару по Новобаварському району жертв та постраждалих, на щастя, немає.
Цілили по інфраструктурному обʼєкту. У прилеглих будинках повибивало шибки та двері, але обійшлося значних руйнувань", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Миколаївщини було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.