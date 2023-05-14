Оккупанты целились в объект критической инфраструктуры на Харьковщине - Терехов

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"В результате ночного ракетного удара по Новобаварскому району жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Целили по инфраструктурному объекту. В близлежащих домах повыбивало стекла и двери, но обошлось без значительных разрушений", - говорится в сообщении.

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Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в результате вражеского обстрела Николаевщины был поврежден объект критической инфраструктуры.