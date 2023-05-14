Оккупанты целились в объект критической инфраструктуры на Харьковщине - Терехов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Оккупанты пытались попасть в объект критической инфраструктуры на Харьковщине. Об этом сообщил Харьковский городской глава Игорь Терехов, передает УНН.
Цитата
"В результате ночного ракетного удара по Новобаварскому району жертв и пострадавших, к счастью, нет.
Целили по инфраструктурному объекту. В близлежащих домах повыбивало стекла и двери, но обошлось без значительных разрушений", - говорится в сообщении.
Дополнение
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в результате вражеского обстрела Николаевщины был поврежден объект критической инфраструктуры.