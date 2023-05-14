Внаслідок ворожого обстрілу Миколаївщини пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу Миколаївщини було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Цитата
"Інформація щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 14 травня
Миколаївський район:
Вчора, 13 травня, о 15:25 внаслідок ворожого обстрілу м. Очаків Очаківської громади відбулося займання житлового будинку, яке оперативно ліквудували, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Також зазначається, що вчора, о 16:24 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нікопольщина: окупанти завдали удару десятками снарядів з важкої артилерії