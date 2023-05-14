В результате вражеского обстрела Николаевщины поврежден объект критической инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В результате вражеского обстрела Николаевщины был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за прошедшие сутки, по состоянию на 07:30 утра 14 мая
Николаевский район:
Вчера, 13 мая, в 15:25 в результате вражеского обстрела г. Очаков Очаковской громады произошло возгорание жилого дома, которое оперативно ликвидировали, поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Дополнение
Также отмечается, что вчера, в 16:24 враг наносил удары из РСЗО по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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