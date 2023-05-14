Нікопольщина: окупанти завдали удару десятками снарядів з важкої артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Окупанти завдали удару по Нікопольщині десятками снарядів з важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
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Як зазначається, вночi росiяни обстрiляли Покровську громаду Нiкопольського району.
Туди прилетiло з десяток снарядiв з важкої артилерiї.
Пошкодженi об'єкт iнфраструктури та транспортне пiдприємство. Люди не постраждали.
Нагадаємо
Сили оборони за добу знищили 18 з 23 ворожих дронів.