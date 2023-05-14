Сили оборони за добу знищили 18 з 23 ворожих дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Сили оборони за добу знищили 18 з 23 ворожих дронів. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, пише УНН.
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"Минулої доби, російська федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131".
За уточненою інформацією 18 із 23 було знищено нашими захисниками. Внаслідок влучань, вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів.
Є більш як 30 поранених серед цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Зазаначається, що загалом протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура.
Крім того, ворог завдав 79 авіаційних ударів та здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Зокрема, внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області, є загиблі та поранені цивільні особи. Серед них є діти. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено 4 багатоповерхівки та інша цивільна інфраструктура.
Нагадаємо
Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження росіян.