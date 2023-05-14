Силы обороны за сутки уничтожили 18 из 23 вражеских дронов

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"За прошедшие сутки, российская федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131".

По уточненной информации 18 из 23 были уничтожены нашими защитниками. Вследствие попаданий, взрывными волнами повреждено около 50 многоэтажек, частных домов, культурных и медицинских учреждений.

Есть более 30 раненых среди гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Дополнение

Отмечается, что всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, в частности по городам Тернополь и Николаев, в результате чего есть раненые среди гражданских лиц, повреждены многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, враг нанес 79 авиационных ударов и совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В частности, в результате обстрела Константиновки Донецкой области, есть погибшие и раненые гражданские лица. Среди них есть дети. Разрушен частный дом, повреждены 4 многоэтажки и другая гражданская инфраструктура.

Напомним

Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян.