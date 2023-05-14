Никопольщина: оккупанты нанесли удар десятками снарядов из тяжелой артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Оккупанты нанесли удар по Никопольщине десятками снарядов из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, ночью россияне обстреляли Покровскую общину Никопольского района.
Туда прилетело с десяток снарядов из тяжелой артиллерии.
Повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие. Люди не пострадали.
Напомним
Силы обороны за сутки уничтожили 18 из 23 вражеских дронов.