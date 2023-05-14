Никопольщина: оккупанты нанесли удар десятками снарядов из тяжелой артиллерии

Детали

Как отмечается, ночью россияне обстреляли Покровскую общину Никопольского района.

Туда прилетело с десяток снарядов из тяжелой артиллерии.

Повреждены объект инфраструктуры и транспортное предприятие. Люди не пострадали.

Напомним

Силы обороны за сутки уничтожили 18 из 23 вражеских дронов.