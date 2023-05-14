В Тернопільській області є влучання крилатих ракет: пошкоджені цивільні об'єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. В Тернопільській області внаслідок влучання крилатих ракет пошкоджені цивільні об'єкти. Про це повідомив Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш, передає УНН.
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"Під час другої повітряної тривоги ворог знову атакував цивільні об'єкти Тернопільщини. О 05.00 год зафіксованою приліт крилатих ракет.
Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків. Пожежу, яка виникла на місці - одразу ліквідували", - йдеться в повідомленні.
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Також зазначається, що уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та 9 вантажних автомобілів.
Потерпілих внаслідок цієї надзвичайної події немає.
На місці події працюють спеціалісти.
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