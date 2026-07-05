В Тегеране прощаются с верховным лидером Али Хаменеи - Трамп не верит слезам иранцев
Киев • УНН
В Тегеране продолжается церемония прощания с верховным лидером Али Хаменеи, который возглавлял Иран 37 лет. Сотни тысяч скорбящих призывают к мести Израилю и США.
В Тегеране продолжается церемония прощания с верховным лидером Али Хаменеи, который руководил Ираном 37 лет и погиб в первый день войны США и Израиля против страны. Об этом сообщает УНН.
Детали
В субботу после закрытого прощания с участием руководства Ирана и иностранных делегаций гробы с телами Хаменеи и четырьмя членами его семьи выставили на обозрение до 6 июля.
Сотни тысяч скорбящих людей били себя в грудь перед стеклянной витриной с его гробом, завешанным флагом, призывая к мести Израилю и Соединенным Штатам
Тем временем президент США Дональд Трамп, который смотрел церемонию онлайн, отметил, что был удивлен, увидев, как некоторые иранцы плачут на похоронах, и заявил, что думал, что люди ненавидят Хаменеи.
"Возможно, это фальшивые слезы", - предположил Трамп.
Напомним
Тело Хаменеи выставили для прощания в Большой мечети Мосалла в Тегеране. Власти ожидают, что в церемониях, которые стартовали 4 июля, примут участие до 20 млн человек.
Влиятельный иранский генерал вышел из тени на фоне похорон Али Хаменеи - AP03.07.26, 16:47 • 6980 просмотров