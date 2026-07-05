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В Тегеране прощаются с верховным лидером Али Хаменеи - Трамп не верит слезам иранцев

Киев • УНН

 • 958 просмотра

В Тегеране продолжается церемония прощания с верховным лидером Али Хаменеи, который возглавлял Иран 37 лет. Сотни тысяч скорбящих призывают к мести Израилю и США.

В Тегеране прощаются с верховным лидером Али Хаменеи - Трамп не верит слезам иранцев

В Тегеране продолжается церемония прощания с верховным лидером Али Хаменеи, который руководил Ираном 37 лет и погиб в первый день войны США и Израиля против страны. Об этом сообщает УНН.

Детали

В субботу после закрытого прощания с участием руководства Ирана и иностранных делегаций гробы с телами Хаменеи и четырьмя членами его семьи выставили на обозрение до 6 июля.

Сотни тысяч скорбящих людей били себя в грудь перед стеклянной витриной с его гробом, завешанным флагом, призывая к мести Израилю и Соединенным Штатам

Тем временем президент США Дональд Трамп, который смотрел церемонию онлайн, отметил, что был удивлен, увидев, как некоторые иранцы плачут на похоронах, и заявил, что думал, что люди ненавидят Хаменеи.

"Возможно, это фальшивые слезы", - предположил Трамп.

Напомним

Тело Хаменеи выставили для прощания в Большой мечети Мосалла в Тегеране. Власти ожидают, что в церемониях, которые стартовали 4 июля, примут участие до 20 млн человек.

Влиятельный иранский генерал вышел из тени на фоне похорон Али Хаменеи - AP03.07.26, 16:47 • 6980 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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