В течение суток россияне четыре раза обстреливали Днепропетровскую область

В течение суток, 1 декабря, россияне четыре раза из артиллерии обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине. Об этом заявил глава Днепровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Детали

Ситуация с безопасностью на Днепропетровщине по состоянию на 18:30. Сегодня оккупанты 4 раза атаковали из артиллерии Никопольский район. Били по самому Никополю и селам Марганецкой громады. Выпустили почти с десяток снарядов. - говорится в заметке.

Дополнение

По словам Лукашука, пострадавших среди людей нет. В других громадах области день прошел спокойно.

Напомним

В результате российского обстрела в Харьковской области был ранен 52-летний мужчина. Также во время обстрела села Липцы были повреждены жилые дома.

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