В течение начала 2024 года, почти 20 тысяч украинских водителей восстановили удостоверения

За первые три месяца 2024 года почти 20 тысяч водителей осуществили обмен своих удостоверений вследствие их потери: 19 342 водителей получили физическое водительское удостоверение и 134 - в электронной форме.

Об этом передает УНН, со ссылкой на портал Министерства внутренних дел Украины.

Сервисные центры МВД восстановили почти 20 тысяч водительских удостоверений с начала 2024 года - говорится в сообщении.

Детали

Во время вражеских обстрелов или вынужденной эвакуации украинские граждане нередко повреждают или теряют водительское удостоверение, но в сервисном центре МВД напоминают о возможности восстановить водительское удостоверение.

Также в ведомстве отмечают, что за первые 3 месяца 2024 года:

физическое водительское удостоверение получили 19 342 человека;

в электронной форме без использования пластикового бланка - 134.



Инструкция

Заказать восстановление водительского удостоверения возможно несколькими удобными способами, сообщает ведомство.

Необходимо обратиться в любой удобный сервисный центр МВД:

Услуги предоставляются по предварительной записи;

Талоны доступны онлайн и в терминале, который расположен в помещении сервисного центра МВД.

Важно: водитель должен взять с собой перечень документов: паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации (разрешается предъявить в электронной форме в приложении Дія), или вид на жительство и идентификационный номер налогоплательщика.

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Во время действия военного положения медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством не является обязательной.

Кроме того, восстановить документ возможно онлайн: в Кабинете водителя или в приложении Дія.

Необходимо авторизоваться, заполнить все поля, оплатить услугу и выбрать удобный способ получения в любом удобном отделении Укрпочты на территории Украины, курьерской доставкой. В противном случае готовый документ водитель может получить в сервисном центре МВД.

Кабинет водителя позволяет восстановить водительское удостоверение с международной доставкой, которая сейчас действует в 27 странах мира.

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