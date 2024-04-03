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Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политологЭксклюзив
Зеленский ответил на критику относительно ударов по объектам на территории рф: "россия кроме силы ничего не понимает"
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рф на 1 июня готовит мобилизацию 300 тыс. военных - Зеленский
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
В течение начала 2024 года, почти 20 тысяч украинских водителей восстановили удостоверения
За первые три месяца 2024 года Министерство внутренних дел восстановило почти 20 тысяч водительских удостоверений, из которых 19 342 - физические и 134 - электронные.
Председатель Евросовета прибыл в Румынию после частичного присоединения страны к Шенгенской зоне
Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Румынию впервые после того, как страна частично присоединилась к Шенгенской зоне, что стало шагом к свободному передвижению товаров и людей.
Одну из древнейших книг ожидают продать на аукционе за более чем 2,6 миллиона долларов
Одна из древнейших христианских книг, Кодекс Кросби-Шоена, датированный примерно 250-350 годами нашей эры, содержащий Первое послание Петра и Книгу пророка Ионы, оценивается в 2,6-3,8 миллиона долларов на аукционе Christie's в Лондоне в июне этого года.
Системы ПВО и боеприпасы: Финляндия объявила о новом пакете помощи Украине
Финляндия объявила о предоставлении Украине пакета помощи на сумму 188 млн евро, включающего системы противовоздушной обороны и боеприпасы для артиллерии.
Находился на железнодорожных путях в нетрезвом состоянии: на Киевщине электропоезд сбил мужчину
32-летний мужчина в нетрезвом состоянии был сбит грузовым поездом на железнодорожном пути на станции "Квитневое" в Броварском районе Киевской области.
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
Политолог Виктор Бобыренко предлагает внести изменения в законодательство, чтобы предотвратить недобросовестную конкуренцию и давление на новых поставщиков со стороны фирм, которые ранее поставляли продовольствие для украинской армии, но отказались участвовать в конкурсах для Государственного оператора тыла.
Зеленский ответил на критику относительно ударов по объектам на территории рф: "россия кроме силы ничего не понимает"
Зеленский защитил удары Украины по российским целям, заявив, что "россия не понимает ничего, кроме силы", и западные партнеры должны поддержать ответ Украины на российскую агрессию.
Северная Корея протестировала новую гиперзвуковую ракету "Хвасон-16В"
Северная Корея успешно испытала новую гиперзвуковую ракету средней дальности Hwasong-16B, которую Ким Чен Ын назвал ключевым элементом сдерживания таких врагов, как США, Южная Корея и Япония.
рф на 1 июня готовит мобилизацию 300 тыс. военных - Зеленский
По словам президента Владимира Зеленского, россия готовится мобилизовать 300 000 дополнительных военных для возможного нового наступления на Украину 1 июня.
Соглашение по безопасности Украины и Финляндии: ОП опубликовал текст
Украина подписала с Финляндией 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, которое содержит мощные положения о санкциях, компенсациях и привлечении агрессора к ответственности, а Финляндия объявила о предоставлении пакета помощи в размере 188 млн евро, что увеличило общий объем ее военной поддержки до почти 2 млрд евро.