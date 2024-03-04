Мы обсудим Украину и обратимся к вопросу денег для поддержки украинцев - Еврокомиссар по внутренним делам
Киев • УНН
Министры внутренних дел стран ЕС обсудят ситуацию в Украине, и министр внутренних дел Игорь Клименко присоединится к ним в режиме онлайн. Планируют коснутся вопроса о расходовании средств для поддержки Украины на пути к ЕС.
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, в понедельник, 4 марта, перед встречей министров внутренних дел ЕС в Брюсселе анонсировала рассмотрение ситуации в Украине, в частности в контексте финансовой поддержки страны в трудный и важный момент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Европейской комиссии.
Мы также обсудим Украину, и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко будет присутствовать в режиме онлайн.
По словам чиновницы будет затронута тема финансовых средства для поддержки страны в трудный момент.
Думаю, что это возможность еще раз показать, насколько мы привержены поддержке украинцев и поддержке Украины. Как вы знаете, сейчас очень важный момент. Это также важно относительно тех денег, которые мы решили потратить на поддержку Украины ввиду того, что они находятся на пути в ЕС.
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Дополнение
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон на брифинге в понедельник сообщила, что в 2023 году страны ЕС депортировали на родину значительно больше мигрантов, чем в предыдущем году. Количество депортаций выросло на 15 процентов, заявила она.
В принципе, есть признаки лучшего сотрудничества между государствами-членами, когда речь идет о возвращении, пояснила Йоханссон.
Справочно
По данным статистического управления ЕС, в 2022 году около 96 800 человек были возвращены в страны за пределы ЕС.
Напомним
Украина ожидает, что Европейская комиссия представит рамки для переговоров о вступлении в ЕС до 12 марта на основе прогресса Украины в проведении реформ.
Европейская комиссия может в течение двух недель предложить использовать доходы от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины, пишут СМИ.
Мы обсудим Украину и обратимся к вопросу денег для поддержки украинцев - Еврокомиссар по внутренним делам
Министры внутренних дел стран ЕС обсудят ситуацию в Украине, и министр внутренних дел Игорь Клименко присоединится к ним в режиме онлайн. Планируют коснутся вопроса о расходовании средств для поддержки Украины на пути к ЕС.
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