Мы обсудим Украину и обратимся к вопросу денег для поддержки украинцев - Еврокомиссар по внутренним делам

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  2708 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  49553 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  78675 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  199150 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  264403 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  230916 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  255637 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  268688 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  209850 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  181102 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Мы обсудим Украину и обратимся к вопросу денег для поддержки украинцев - Еврокомиссар по внутренним делам

Мы обсудим Украину и обратимся к вопросу денег для поддержки украинцев - Еврокомиссар по внутренним делам

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 11:22  •  13890 просмотра

Read in English

Министры внутренних дел стран ЕС обсудят ситуацию в Украине, и министр внутренних дел Игорь Клименко присоединится к ним в режиме онлайн. Планируют коснутся вопроса о расходовании средств для поддержки Украины на пути к ЕС.

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, в понедельник, 4 марта, перед встречей министров внутренних дел ЕС в Брюсселе анонсировала рассмотрение ситуации в Украине, в частности в контексте финансовой поддержки страны в трудный и важный момент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Европейской комиссии.

Мы также обсудим Украину, и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко будет присутствовать в режиме онлайн.

  – сообщила Йоханссон.

По словам чиновницы будет затронута тема финансовых средства для поддержки страны в трудный момент.

Думаю, что это возможность еще раз показать, насколько мы привержены поддержке украинцев и поддержке Украины. Как вы знаете, сейчас очень важный момент. Это также важно относительно тех денег, которые мы решили потратить на поддержку Украины ввиду того, что они находятся на пути в ЕС.

- сказала Йоханссон.

Глава МИД Турции считает, что вопрос российской оккупации и прекращения огня следует отделить4 марта 2024, 08:39 • 30371 просмотр

Дополнение

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон  на брифинге в понедельник сообщила, что в 2023 году страны ЕС депортировали на родину значительно больше мигрантов, чем в предыдущем году. Количество депортаций выросло на 15 процентов, заявила она.

В принципе, есть признаки лучшего сотрудничества между государствами-членами, когда речь идет о возвращении, пояснила Йоханссон.

Справочно

По данным статистического управления ЕС, в 2022 году около 96 800 человек были возвращены в страны за пределы ЕС.

Напомним

Украина ожидает, что Европейская комиссия представит рамки для переговоров о вступлении в ЕС до 12 марта на основе прогресса Украины в проведении реформ.

Европейская комиссия может в течение двух недель предложить использовать доходы от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины, пишут СМИ.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаЭкономикаПолитика
Ми обговоримо Україну і звернемося до питання грошей для підтримки українців - Єврокомісар із внутрішніх справ
We will discuss Ukraine and address the issue of money to support Ukrainians - European Commissioner for Home Affairs
Новости по теме

Мы обсудим Украину и обратимся к вопросу денег для поддержки украинцев - Еврокомиссар по внутренним делам

Министры внутренних дел стран ЕС обсудят ситуацию в Украине, и министр внутренних дел Игорь Клименко присоединится к ним в режиме онлайн. Планируют коснутся вопроса о расходовании средств для поддержки Украины на пути к ЕС.

Война •   •  13890 просмотра
Мы обсудим Украину и обратимся к вопросу денег для поддержки украинцев - Еврокомиссар по внутренним делам

Более 30 млрд грн: Шмыгаль назвал нынешнюю сумму направленных на фортификации и оборонительные рубежи денег

Более 30 миллиардов гривен из резервного фонда бюджета и других источников выделили на фортификации и строительство оборонительных рубежей с начала 2024 года.

Война •   •  12613 просмотра
Более 30 млрд грн: Шмыгаль назвал нынешнюю сумму направленных на фортификации и оборонительные рубежи денег

Переговоры с ХАМАСом в Каире: СМИ сообщили о "значительном прогрессе" на пути к перемирию и освобождению заложников

Египетские посредники сообщили о значительном прогрессе в переговорах с ХАМАСом в Каире по перемирию в Газе и освобождению заложников.

Новости Мира •   •  8916 просмотра
Переговоры с ХАМАСом в Каире: СМИ сообщили о "значительном прогрессе" на пути к перемирию и освобождению заложников

Украина выдержала серию атак рф на региональные энергетические объекты в феврале - британская разведка

Несмотря на российские атаки на региональные энергетические объекты в феврале 2024 года, энергосистема Украины работает стабильно.

Война •   •  12284 просмотра
Украина выдержала серию атак рф на региональные энергетические объекты в феврале - британская разведка

Свитолина сохраняет место в топ-20, а Ястремская и Костюк поднимаются в рейтинге WTA

В рейтинге WTA Элина Свитолина сохранила 17 место, а Даяна Ястремская и Марта Костюк улучшили свои позиции, поднявшись на 2 позиции до 31 и 32 места соответственно.

Спорт •   •  8733 просмотра
Свитолина сохраняет место в топ-20, а Ястремская и Костюк поднимаются в рейтинге WTA

Электрокар - в тройке бестселлеров: какие авто самые популярные на рынке в Украине

Кроссовер Renault Duster остался бестселлером на украинском рынке новых автомобилей в феврале 2024 года с результатом 603 проданные единицы.

Общество •   •  13459 просмотра
Электрокар - в тройке бестселлеров: какие авто самые популярные на рынке в Украине

В Швейцарии на референдуме проголосовали за дополнительную 13-ю пенсию

По результатам референдума, состоявшегося по инициативе профсоюзов, Швейцария проголосовала за 13-ю дополнительную пенсию и отклонила повышение пенсионного возраста.

Новости Мира •   •  10477 просмотра
В Швейцарии на референдуме проголосовали за дополнительную 13-ю пенсию

Отремонтировал тропы в столичном "Гидропарке" с убытками в 200 тыс. гривен: будут судить подрядчика

Директора подрядной организации будут судить за присвоение более 200 тысяч гривен во время ремонта дорожек в киевском "Гидропарке".

Киев •   •  12431 просмотра
Отремонтировал тропы в столичном "Гидропарке" с убытками в 200 тыс. гривен: будут судить подрядчика

Украина ожидает от ЕС рамки переговоров о вступлении не позднее 12 марта

Украина ожидает, что Европейская комиссия представит рамки для переговоров о вступлении в ЕС до 12 марта на основе прогресса Украины в проведении реформ.

Политика •   •  15088 просмотра
Украина ожидает от ЕС рамки переговоров о вступлении не позднее 12 марта

Враг уменьшил активность применения авиации с использованием КАБов - Игнат

Представитель ВС ВС ВС Украины сообщил, что после уничтожения более 10 российских самолетов в феврале, россияне уменьшили использование управляемых авиабомб, но воздушные удары продолжаются.

Война •   •  15231 просмотра
Враг уменьшил активность применения авиации с использованием КАБов - Игнат