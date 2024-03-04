Мы обсудим Украину и обратимся к вопросу денег для поддержки украинцев - Еврокомиссар по внутренним делам

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, в понедельник, 4 марта, перед встречей министров внутренних дел ЕС в Брюсселе анонсировала рассмотрение ситуации в Украине, в частности в контексте финансовой поддержки страны в трудный и важный момент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Европейской комиссии.

Мы также обсудим Украину, и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко будет присутствовать в режиме онлайн. – сообщила Йоханссон.

По словам чиновницы будет затронута тема финансовых средства для поддержки страны в трудный момент.

Думаю, что это возможность еще раз показать, насколько мы привержены поддержке украинцев и поддержке Украины. Как вы знаете, сейчас очень важный момент. Это также важно относительно тех денег, которые мы решили потратить на поддержку Украины ввиду того, что они находятся на пути в ЕС. - сказала Йоханссон.

Глава МИД Турции считает, что вопрос российской оккупации и прекращения огня следует отделить

Дополнение

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон на брифинге в понедельник сообщила, что в 2023 году страны ЕС депортировали на родину значительно больше мигрантов, чем в предыдущем году. Количество депортаций выросло на 15 процентов, заявила она.

В принципе, есть признаки лучшего сотрудничества между государствами-членами, когда речь идет о возвращении, пояснила Йоханссон.

Справочно

По данным статистического управления ЕС, в 2022 году около 96 800 человек были возвращены в страны за пределы ЕС.

Напомним

Украина ожидает, что Европейская комиссия представит рамки для переговоров о вступлении в ЕС до 12 марта на основе прогресса Украины в проведении реформ.

Европейская комиссия может в течение двух недель предложить использовать доходы от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины, пишут СМИ.