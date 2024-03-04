Ми обговоримо Україну і звернемося до питання грошей для підтримки українців - Єврокомісар із внутрішніх справ

Єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йоганссон, у понеділок, 4 березня, перед зустріччю міністрів внутрішніх справ ЄС у Брюсселі анонсувала розгляд ситуації в Україні, зокрема в контексті фінансової підтримки країни у важкий і важливий момент. Про це повідомляє УНН із посиланням на портал Європейської комісії.

За словами чиновниці буде порушено тему фінансових коштів для підтримки країни у важкий момент.

Думаю, що це можливість ще раз показати, наскільки ми прихильні підтримці українців і підтримці України. Як ви знаєте, зараз дуже важливий момент. Це також важливо щодо тих грошей, які ми вирішили витратити на підтримку України з огляду на те, що вони перебувають на шляху до ЄС.