Ми обговоримо Україну і звернемося до питання грошей для підтримки українців - Єврокомісар із внутрішніх справ
Київ • УНН
Міністри внутрішніх справ країн ЄС обговорять ситуацію в Україні, і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко приєднається до них у режимі онлайн. Планують торкнуться питання про витрачання коштів для підтримки України на шляху до ЄС.
Єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йоганссон, у понеділок, 4 березня, перед зустріччю міністрів внутрішніх справ ЄС у Брюсселі анонсувала розгляд ситуації в Україні, зокрема в контексті фінансової підтримки країни у важкий і важливий момент. Про це повідомляє УНН із посиланням на портал Європейської комісії.
Ми також обговоримо Україну, і міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко буде присутній у режимі онлайн.
За словами чиновниці буде порушено тему фінансових коштів для підтримки країни у важкий момент.
Думаю, що це можливість ще раз показати, наскільки ми прихильні підтримці українців і підтримці України. Як ви знаєте, зараз дуже важливий момент. Це також важливо щодо тих грошей, які ми вирішили витратити на підтримку України з огляду на те, що вони перебувають на шляху до ЄС.
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Доповнення
Єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йоганссон на брифінгу в понеділок повідомила також, що у 2023 році країни ЄС депортували значно більше мігрантів, ніж у попередньому році. Кількість депортацій зросла на 15 відсотків, заявила вона.
У принципі, є ознаки кращої співпраці між державами-членами, коли йдеться про повернення, пояснила Йоганссон.
Довідково
За даними статистичного управління ЄС, у 2022 році близько 96 800 осіб було повернуто в країни за межі ЄС.
Нагадаємо
Україна очікує, що Європейська комісія представить рамки для переговорів про вступ до ЄС до 12 березня на основі прогресу України в проведенні реформ.
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