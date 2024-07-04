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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В течение дня захватчики 23 раза обстреляли Сумскую область: зафиксировано 67 взрывов

В течение дня захватчики 23 раза обстреляли Сумскую область: зафиксировано 67 взрывов

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 19:38  •  3902 просмотра

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россияне 23 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, что привело к 67 взрывам в разных населенных пунктах.

За день оккупанты нанесли 23 обстрела по Сумщине, в результате чего было зафиксировано 67 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 67 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская громады

- Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах

Белопольская: захватчики били из минометов (5 взрывов) и атаковали FPV дронами (2 взрыва).

Краснопольская: враг совершил обстрелы из минометов (12 взрывов), артиллерии (14 взрывов), сбросил с БпЛА взрывное устройство типа ВОГ (3 взрыва), атаковал БпЛА "Ланцет" (1 взрыв).

Шалыгинская: оккупанты сбросили 4 мины на территорию громады.

Великописаревская: силы агрессора обстреляли из минометов (6 взрывов), РСЗО (10 взрывов), артиллерии (2 взрыва) и сбросили с БпЛА взрывные устройства типа ВОГ (2 взрыва).

Хотинская: террористы ударили из минометов (4 взрыва).

Юнаковская: противник нанес удар FPV дроном (1 взрыв).

Эсманьска: россияне совершил удар FPV дроном (1 взрыв).

Армия рф за ночь атаковала Сумскую область дронами, из минометов и артиллерии: зафиксировано 18 взрывов4 июля 2024, 06:40 • 22804 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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