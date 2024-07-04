Киев • УНН
россияне 7 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 18 взрывов в разных населенных пунктах из-за обстрелов с беспилотников, минометов, артиллерии и сброса боеприпасов.
Российские войска за ночь 7 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 18 взрывов из-за ударов с беспилотников, минометов, артиллерии и сброса боеприпасов, сообщили в четверг в Сумской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 18 взрывов", - сообщили в ОВА в Telegram.
Обстрелам, как указано, подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Дружбовская громады.
80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области3 июля 2024, 19:17 • 41311 просмотров