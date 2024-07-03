80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Reuters: члены НАТО согласовали финансовое обязательство для Украины на 40 млрд евро

Reuters: члены НАТО согласовали финансовое обязательство для Украины на 40 млрд евро

  •  101012 просмотра
Удар рф по Днепру унес жизни 5 человек: Зеленский показал кадры последствий

Удар рф по Днепру унес жизни 5 человек: Зеленский показал кадры последствий

  •  115395 просмотра
В Донецкой области войска рф намеренно обстреливают пшеничные поля, чтобы уничтожить урожай - ГСЧС

В Донецкой области войска рф намеренно обстреливают пшеничные поля, чтобы уничтожить урожай - ГСЧС

  •  54949 просмотра
Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 39

Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 39

  •  100701 просмотра
"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

  •  109403 просмотра
публикации
Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

  •  135808 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  162245 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  172408 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  187950 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  189627 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

"Песочный человек 2": Netflix объявили новый каст героев

  •  32117 просмотра
"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

  •  109400 просмотра
3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

3 июля: День зенитных ракетных войск ВС ВСУ, День неповиновения

  •  117525 просмотра
Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

2 июля 2024, 13:04  •  106493 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля 2024, 03:09  •  119286 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области

80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 19:17  •  1059 просмотра

Read in English

Захватчики 25 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 80 взрывов в разных населенных пунктах.

В пределах дня захватчики 25 раз обстреляли Сумскую область, поэтому было зафиксировано 80 взрывов в области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 80 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманская, Дружбовская, Свесская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады

- Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах

Краснопольская: оккупанты нанесли удар 2 FPV дронами (2 взрыва), артобстрел (2 взрыва) и обстреляли из минометов (7 взрывов).

Середино-Будская: враг совершил удар 1 FPV дроном (1 взрыв), обстрелял из артиллерии (18 взрывов) и миномета (3 взрыва).

Великописаревская: противник бил из минометов (9 взрывов).

Свесская община: вражеские силы сбросили 6 мин на территорию общины.

Зноб-Новгородская: захватчики били из минометов (3 взрыва) и нанесли артобстрел (6 взрывов).

Дружбовская: враг ударил из минометов (3 взрыва) и нанес удар 2 FPV дронами (2 взрыва).

Эсманская: оккупанты обстреляли из минометов (12 взрывов).

[Глуховская: противник нанес удары FPV дронами (2 взрыва).

Белопольская: силы агрессора били из артиллерии (4 взрыва).

Ситуация на Сумщине: зафиксировано 28 взрывов3 июля 2024, 07:38 • 22610 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
bilopilliaBilopillia
Эксклюзив
Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям
  •  79183 просмотра

Достаточное основание для увольнения: нардеп о неявке Генпрокурора в ВР и неуважении к избирателям

Эксклюзив
Ушли с рынка или пережидали: как иностранные поставщики отреагировали на начало полномасштабной войны
  •  94547 просмотра

Ушли с рынка или пережидали: как иностранные поставщики отреагировали на начало полномасштабной войны

Эксклюзив
Это не декоммунизация, а популизм – депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
  •  100730 просмотра

Это не декоммунизация, а популизм – депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Эксклюзив
Политолог объяснил, что нужно для воплощения идеи о модели для нахождения решений с рф, которую озвучил Зеленский
  •  68789 просмотра

Политолог объяснил, что нужно для воплощения идеи о модели для нахождения решений с рф, которую озвучил Зеленский

Эксклюзив
Расчистили обочину: в агрохолдинге рассказали, как присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой его обвиняли люди
  •  85168 просмотра

Расчистили обочину: в агрохолдинге рассказали, как присоединились к ремонту дороги, в уничтожении которой его обвиняли люди

Эксклюзив
Эксперт назвал самый эффективный способ хранения сбережений и получения прибыли
  •  82775 просмотра

Эксперт назвал самый эффективный способ хранения сбережений и получения прибыли

Эксклюзив
БЭБ проводит следственные розыскные действия в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов компаниями Грозы и Науменко
  •  84205 просмотра

БЭБ проводит следственные розыскные действия в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов компаниями Грозы и Науменко

Эксклюзив
В Минприроды сообщили, что замена руководства нацпарка "Тузловские лиманы" возможна без проведения конкурса
  •  54231 просмотра

В Минприроды сообщили, что замена руководства нацпарка "Тузловские лиманы" возможна без проведения конкурса

Эксклюзив
ВСП получил почти 2,3 тыс. жалоб от судей о вмешательстве в их работу, более 500 из них были переданы правоохранителям
  •  48469 просмотра

ВСП получил почти 2,3 тыс. жалоб от судей о вмешательстве в их работу, более 500 из них были переданы правоохранителям

Эксклюзив
Во время войны это неуместный вопрос - экс-чемпион мира по боксу об инициативе по переименованию Броваров
  •  26262 просмотра

Во время войны это неуместный вопрос - экс-чемпион мира по боксу об инициативе по переименованию Броваров

Популярные

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

"Дэдпул и Росомаха" восстановит вселенную о Людях Икс от Marvel

  •  109403 просмотра
Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 39

Атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло до 39

  •  100701 просмотра
В Донецкой области войска рф намеренно обстреливают пшеничные поля, чтобы уничтожить урожай - ГСЧС

В Донецкой области войска рф намеренно обстреливают пшеничные поля, чтобы уничтожить урожай - ГСЧС

  •  54949 просмотра
Удар рф по Днепру унес жизни 5 человек: Зеленский показал кадры последствий

Удар рф по Днепру унес жизни 5 человек: Зеленский показал кадры последствий

  •  115395 просмотра
Reuters: члены НАТО согласовали финансовое обязательство для Украины на 40 млрд евро

Reuters: члены НАТО согласовали финансовое обязательство для Украины на 40 млрд евро

  •  101012 просмотра

Публикации

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

Детективы НАБУ нуждаются в психологе и омбудсмене - выводы аудита

  •  135808 просмотра
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

2 июля 2024, 08:59  •  162245 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

2 июля 2024, 07:01  •  172408 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  187950 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  189627 просмотра

Война

80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области

80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области

  •  1074 просмотра
В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

  •  9596 просмотра
Родственники столичных чиновников вероятно использовали детей-сирот, чтобы сбежать за границу - омбудсмен

Родственники столичных чиновников вероятно использовали детей-сирот, чтобы сбежать за границу - омбудсмен

  •  10466 просмотра
Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

  •  19360 просмотра
В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

  •  24381 просмотра

политика

В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

  •  9596 просмотра
Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

  •  19360 просмотра
В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

  •  24381 просмотра
Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

  •  31207 просмотра
Помогут украинцам во время дефицитов электричества и проблем с мобильной связью: Зеленский анонсировал новые программы

Помогут украинцам во время дефицитов электричества и проблем с мобильной связью: Зеленский анонсировал новые программы

  •  22273 просмотра

Война

80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области

80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области

  •  1074 просмотра
В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

  •  9596 просмотра
Родственники столичных чиновников вероятно использовали детей-сирот, чтобы сбежать за границу - омбудсмен

Родственники столичных чиновников вероятно использовали детей-сирот, чтобы сбежать за границу - омбудсмен

  •  10466 просмотра
Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

  •  19360 просмотра
В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

  •  24381 просмотра

политика

В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

В Пентагоне объявили дополнительный пакет помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что он будет включать

  •  9596 просмотра
Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

Фронтовая ситуация и новые пакеты помощи: Зеленский поговорил с Сырским и Умеровым

  •  19360 просмотра
В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

  •  24381 просмотра
Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

Зеленский заявил о прогрессе по новым соглашениям по безопасности для Украины

  •  31207 просмотра
Помогут украинцам во время дефицитов электричества и проблем с мобильной связью: Зеленский анонсировал новые программы

Помогут украинцам во время дефицитов электричества и проблем с мобильной связью: Зеленский анонсировал новые программы

  •  22273 просмотра

Новости Бизнеса

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  63851 просмотра
В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  109023 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  114222 просмотра

Экономика

Италия хочет заказать у Rheinmetall более 550 танков, также речь идет о вспомогательной технике

Италия хочет заказать у Rheinmetall более 550 танков, также речь идет о вспомогательной технике

  •  20922 просмотра
В последние дни импорт электроэнергии упал: в Укрэнерго рассказали о причине

В последние дни импорт электроэнергии упал: в Укрэнерго рассказали о причине

  •  21205 просмотра
Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

  •  21649 просмотра
В Украине с 20 июля смягчат графики отключений: что известно

В Украине с 20 июля смягчат графики отключений: что известно

  •  21758 просмотра
Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

Зеленский: обсуждается возможность транзита в ЕС азербайджанского газа вместо российского

  •  31418 просмотра

Киев

Киев в ближайший час может накрыть гроза - синоптики

Киев в ближайший час может накрыть гроза - синоптики

  •  12429 просмотра
В Киевской области мужчина угрожал взорвать многоэтажку: ему сообщили о подозрении

В Киевской области мужчина угрожал взорвать многоэтажку: ему сообщили о подозрении

  •  24100 просмотра
Из-за жары в Киеве запретили продажу на ярмарках скоропортящихся продуктов

Из-за жары в Киеве запретили продажу на ярмарках скоропортящихся продуктов

  •  23903 просмотра
Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

  •  43930 просмотра
В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор

В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор

  •  85703 просмотра