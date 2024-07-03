80 взрывов на Сумщине: оккупанты 25 раз обстреляли населенные пункты области
Киев • УНН
Захватчики 25 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 80 взрывов в разных населенных пунктах.
В пределах дня захватчики 25 раз обстреляли Сумскую область, поэтому было зафиксировано 80 взрывов в области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 25 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 80 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманская, Дружбовская, Свесская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады
Ситуация в общинах
Краснопольская: оккупанты нанесли удар 2 FPV дронами (2 взрыва), артобстрел (2 взрыва) и обстреляли из минометов (7 взрывов).
Середино-Будская: враг совершил удар 1 FPV дроном (1 взрыв), обстрелял из артиллерии (18 взрывов) и миномета (3 взрыва).
Великописаревская: противник бил из минометов (9 взрывов).
Свесская община: вражеские силы сбросили 6 мин на территорию общины.
Зноб-Новгородская: захватчики били из минометов (3 взрыва) и нанесли артобстрел (6 взрывов).
Дружбовская: враг ударил из минометов (3 взрыва) и нанес удар 2 FPV дронами (2 взрыва).
Эсманская: оккупанты обстреляли из минометов (12 взрывов).
[Глуховская: противник нанес удары FPV дронами (2 взрыва).
Белопольская: силы агрессора били из артиллерии (4 взрыва).
Ситуация на Сумщине: зафиксировано 28 взрывов3 июля 2024, 07:38 • 22610 просмотров