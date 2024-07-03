Враг утром и ночью обстрелял пограничные и населенные пункты Сумщины, в результате чего было зафиксировано 28 взрывов. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.

В течение ночи и утра российские войска провели девять артиллерийских обстрелов территорий и населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 28 взрывов. Под огонь попали Белопольская, Краснопольская и Великописаревская громады.

В Белопольской громаде произошло 25 взрывов в результате артиллерийских ударов. В Краснопольской громаде артиллерия вызвала два взрыва, а Великописаревская громада подверглась атаке FPV дрона, что привело к одному взрыву.

Напомним,

За прошедшие сутки на фронте состоялось 158 боевых столкновений. Больше всего российские войска штурмовали на Покровском направлении. Также агрессор значительно активизировался на Торецком направлении. 80 процентов боев на Купянском направлении произошли в районе Синьковки.