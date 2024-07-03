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На фронті за добу відбулось 158 зіткнень, найбільше ворог штурмував на Покровському та Торецькому напрямках

Київ • УНН

 • 20609 перегляди

За минулу добу на лінії фронту відбулося 158 бойових зіткнень, найінтенсивніше російські війська атакували на Покровському та Торецькому напрямках.

На фронті за добу відбулось 158 зіткнень, найбільше ворог штурмував на Покровському та Торецькому напрямках

Протягом минулої доби на фронті відбулось  158 бойових зіткнень. Найбільше російські війська штурмували на Покровському напрямку. Також агресор значно активізувався на Торецькому напрямку. 80 відсотків боїв на Куп’янському н напрямку напрямку відбулись в районі Синьківки. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 3 липня, передає УНН

За уточненою інформацією, за вчора агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари (із застосуванням двох ракет), 45 авіаційних ударів (задіяв 67 КАБів), здійснив понад три тисячі обстрілів, 81 з них - із реактивних систем залпового вогню.  Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення

- йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна: 

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала 13. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основні зусилля ворог прикладав у районі Синьківки - там відбулося близько 80 відсотків від усіх протистоянь на напрямку.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 18 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області і Терни на Донеччині.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п'ять атак в районах Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор значно активізувався - вчиняв 32 атаки, зокрема, у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області. Основні зусилля ворог концентрував у районі Новоолександрівки - провів там понад половину своїх атак.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка і Парасковіївка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку противник здійснив три штурми наших позицій в районах Водяного та Костянтинівки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення біля Роботиного на Запоріжжі.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі чотири атаки росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено, вказали в Генштабі. 

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території рф, зокрема, постраждали Хрінівка, Рясне, Миропілля, Баранівка та Дегтярне.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

За добу, що минула, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили склад боєприпасів; два засоби ППО, артилерійську систему, пункт управління і шість районів зосередження особового складу та ОВТ.

Ще плюс 1180 окупантів і 16 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога03.07.24, 07:18 • 23204 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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