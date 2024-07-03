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Ще плюс 1180 окупантів і 16 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

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З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 546 270 осіб особового складу і 8123 танків.

Ще плюс 1180 окупантів і 16 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 546 270 осіб, 8123 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 546 270 (+1180) осіб,
  • танків ‒ 8123 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17) од,
  • артилерійських систем –  14712 (+57) од,
  • РСЗВ – 1115 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 876 (+2) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2336 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2464 (+12).

Генштаб: на фронті відбулося 117 боєзіткнень. На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої 29.06.24, 22:57 • 48997 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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