Ще плюс 1180 окупантів і 16 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 546 270 осіб особового складу і 8123 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 546 270 осіб, 8123 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 546 270 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8123 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17) од,
- артилерійських систем – 14712 (+57) од,
- РСЗВ – 1115 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 876 (+2) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2336 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63) од,
- спеціальна техніка ‒ 2464 (+12).
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