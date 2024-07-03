Ще плюс 1180 окупантів і 16 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 546 270 осіб, 8123 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 546 270 (+1180) осіб,

танків ‒ 8123 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 15583 (+17) од,

артилерійських систем – 14712 (+57) од,

РСЗВ – 1115 (+1) од,

засоби ППО ‒ 876 (+2) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11668 (+27),

крилаті ракети ‒ 2336 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19850 (+63) од,

спеціальна техніка ‒ 2464 (+12).

Генштаб: на фронті відбулося 117 боєзіткнень. На Покровському напрямку тривають інтенсивні бої