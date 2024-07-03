Киев • УНН
За минувшие сутки на линии фронта произошло 158 боевых столкновений, наиболее интенсивно российские войска атаковали на Покровском и Торецком направлениях.
За прошедшие сутки на фронте состоялось 158 боевых столкновений. Больше всего российские войска штурмовали на Покровском направлении. Также агрессор значительно активизировался на Торецком направлении. 80 процентов боев на Купянском направлении произошли в районе Синьковки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 3 июля, передает УНН.
По уточненной информации, за вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара (с применением двух ракет), 45 авиационных ударов (задействовал 67 КАБов), совершил более трех тысяч обстрелов, 81 из них - из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения
По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.
На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составило 13. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине. Основные усилия враг прикладывал в районе Синьковки - там произошло около 80 процентов от всех противостояний на направлении.
На Лиманском направлении наши войска воспрепятствовали 18 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области и Терны в Донецкой области.
На Северском направлении Силами обороны отражено пять атак в районах Ивано-Дарьевки, Спирного и Выемки Донецкой области.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.
На Торецком направлении агрессор значительно активизировался - совершал 32 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.
На Покровском направлении наши защитники отбивали 51 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиновое, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области. Основные усилия враг концентрировал в районе Новоалександровки - провел там более половины своих атак.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка и Парасковиевка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Времовском направлении противник совершил три штурма наших позиций в районах Водяного и Константиновки Донецкой области.
На Ореховском направлении состоялось одно боестолкновение возле Роботино в Запорожье.
На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все четыре атаки россиян успеха не имели.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, указали в Генштабе.
На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории рф, в частности, пострадали Хреновка, Рясное, Мирополье, Барановка и Дегтярное.
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили склад боеприпасов; два средства ПВО, артиллерийскую систему, пункт управления и шесть районов сосредоточения личного состава и ВВТ.
Еще плюс 1180 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага3 июля 2024, 04:18 • 19046 просмотров