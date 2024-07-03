За прошедшие сутки на фронте состоялось 158 боевых столкновений. Больше всего российские войска штурмовали на Покровском направлении. Также агрессор значительно активизировался на Торецком направлении. 80 процентов боев на Купянском направлении произошли в районе Синьковки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 3 июля, передает УНН.

По уточненной информации, за вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара (с применением двух ракет), 45 авиационных ударов (задействовал 67 КАБов), совершил более трех тысяч обстрелов, 81 из них - из реактивных систем залпового огня. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения - говорится в сообщении Генштаба.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составило 13. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки на Луганщине. Основные усилия враг прикладывал в районе Синьковки - там произошло около 80 процентов от всех противостояний на направлении.

На Лиманском направлении наши войска воспрепятствовали 18 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области и Терны в Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражено пять атак в районах Ивано-Дарьевки, Спирного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещеевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор значительно активизировался - совершал 32 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 51 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиновое, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области. Основные усилия враг концентрировал в районе Новоалександровки - провел там более половины своих атак.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка и Парасковиевка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении противник совершил три штурма наших позиций в районах Водяного и Константиновки Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось одно боестолкновение возле Роботино в Запорожье.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все четыре атаки россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, указали в Генштабе.

На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории рф, в частности, пострадали Хреновка, Рясное, Мирополье, Барановка и Дегтярное.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили склад боеприпасов; два средства ПВО, артиллерийскую систему, пункт управления и шесть районов сосредоточения личного состава и ВВТ.

Еще плюс 1180 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага