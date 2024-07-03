Ситуація на Сумщині: зафіксовано 28 вибухів
Київ • УНН
Війська рф випустили 28 артилерійських снарядів по прикордонних районах та населених пунктах Сумської області України, цілями яких були Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади.
Ворог зранку та вночі обстріляв прикордонні та населені пункти Сумщини, внаслідок чого було зафіксовано 28 вибухів. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
Протягом ночі та ранку російські війська провели дев'ять артилерійських обстрілів територій та населених пунктів у Сумській області, внаслідок чого сталося 28 вибухів. Під вогонь потрапили Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади.
У Білопільській громаді відбулось 25 вибухів внаслідок артилерійських ударів. У Краснопільській громаді артилерія спричинила два вибухи, а Великописарівська громада зазнала атаки FPV дрона, що призвело до одного вибуху.
Нагадаємо
Протягом минулої доби на фронті відбулось 158 бойових зіткнень. Найбільше російські війська штурмували на Покровському напрямку. Також агресор значно активізувався на Торецькому напрямку. 80 відсотків боїв на Куп’янському н напрямку напрямку відбулись в районі Синьківки.