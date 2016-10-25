В театре оперы и балета Днепра женщина ударила бойца АТО молотком по голове
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 25 октября. УНН. В театре оперы и балета Днепра на днях женщина ударила бойца АТО молотком по голове. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции.
Перед спектаклем женщина увидела в холле театра мужчину в военной форме и начала его оскорблять, кричать пророссийские лозунги.
Военный не обращал внимания на женщину, пока его жена не заступилась за него. В антракте спектакля конфликт обострился, и в ходе ссоры женщина достала из личной сумки молоток и ударила военного по голове.
Мужчина был направлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Сейчас его состояние стабильное.
Злоумышленнице грозит наказание в виде штрафа или исправительных работ. Отметим, во время обыска женщины полицейские нашли у нее кухонный нож.