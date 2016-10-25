В театрі опери та балету Дніпра жінка вдарила бійця АТО молотком по голові
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В театрі опери та балету Дніпра днями жінка вдарила бійця АТО молотком по голові. Про це кореспонденту УНН повідомили в патрульній поліції.
Перед виставою жінка побачила у холі театру чоловіка у військовій формі і почала його ображати, кричати проросійські лозунги.
Військовий не звертав уваги на жінку, аж поки його дружина не заступились за нього. В антракті вистави конфлікт загострився, і в ході сварки жінка дістала з особистої сумки молоток та вдарила військового по голові.
Чоловік був направлений до лікарні з черепно-мозковою травмою. Наразі його стан стабільний.
Зловмисниці загрожує покарання у вигляді штрафу або виправні роботи. Зазначимо, під час обшуку жінки поліцейські знайшли в неї кухонний ніж.