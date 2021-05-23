В Тбилиси произошла массовая драка между азербайджанцами и курдами: есть погибший и раненые

Детали

Инцидент произошел после полуночи недалеко от туристического квартала Абанотубани. Ему предшествовала ссора молодых людей. По имеющимся данным, конфликт возник между лицами азербайджанского и курдского происхождения.

Согласно распространенной информации, после драки в разные клиники Тбилиси доставлены были четыре человека. По предварительным данным, кроме ножевых ранений, у пациентов также наблюдались травмы, нанесенные тупым предметом.

Одного из пострадавших врачи спасти не смогли. Он умер вскоре после госпитализации.

Состояние еще одного участника драки остается критическим. Его родственник сообщил журналистам, что у молодого человека серьезная черепно-мозговая травма.

Другие детали на данном этапе не известны. Информации о задержании подозреваемых до сих пор не поступало.

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