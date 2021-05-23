В Тбілісі сталася масова бійка між азербайджанцями і курдами: є загиблий та поранені

Деталі

Інцидент стався після півночі недалеко від туристичного кварталу Абанотубані. Йому передувала сварка молодих людей. За наявними даними, конфлікт виник між особами азербайджанського і курдського походження.

Згідно поширеної інформації, після бійки в різні клініки Тбілісі доставлені були четверо осіб. За попередніми даними, крім ножових поранень, у пацієнтів також спостерігалися травми, нанесені тупим предметом.

Одного з постраждалих лікарі врятувати не змогли. Він помер незабаром після госпіталізації.

Стан ще одного учасника бійки залишається критичним. Його родич повідомив журналістам, що у молодої людини серйозна черепно-мозкова травма.

Інші деталі на даному етапі не відомі. Інформація про затримання підозрюваних досі не надходила.

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