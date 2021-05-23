В Тбілісі сталася масова бійка між азербайджанцями і курдами: є загиблий та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. В Тбілісі одна людина загинула, ще троє отримали поранення в бійці з різаниною. Про це повідомляє Ехо Кавказу з посиланням на телеканал Формула, передає УНН.
Деталі
Інцидент стався після півночі недалеко від туристичного кварталу Абанотубані. Йому передувала сварка молодих людей. За наявними даними, конфлікт виник між особами азербайджанського і курдського походження.
Згідно поширеної інформації, після бійки в різні клініки Тбілісі доставлені були четверо осіб. За попередніми даними, крім ножових поранень, у пацієнтів також спостерігалися травми, нанесені тупим предметом.
Одного з постраждалих лікарі врятувати не змогли. Він помер незабаром після госпіталізації.
Стан ще одного учасника бійки залишається критичним. Його родич повідомив журналістам, що у молодої людини серйозна черепно-мозкова травма.
Інші деталі на даному етапі не відомі. Інформація про затримання підозрюваних досі не надходила.
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