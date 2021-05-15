У лондонському аеропорту сталася масова бійка: 17 осіб заарештували

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Поліція графства Бедфордшир розслідує цей інцидент і заявила, що 11 із 17 заарештованих осіб були звинувачені у насильницьких розладах і були звільнені під заставу до майбутнього судового засідання.

Правоохоронці повідомили, що постраждали чотири людини, троє з важкими травмами потрапили до лікарні.

Керівництво аеропорту вибачилось перед постраждалими за інцидент.

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“Ми шоковані та засмучені цим локальним інцидентом. Ми застосовуємо підхід нульової терпимості до насильства і продовжуємо допомагати поліції в її запитах. Ми хотіли б щиро вибачитися перед усіма постраждалими пасажирами”, — сказав представник аеропорту Лутон.

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