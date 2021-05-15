В лондонском аэропорту произошла массовая драка: 17 человек арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В результате драки в лондонском аэропорту Лутон полиция арестовала 17 человек, 4 ранены. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Полиция графства Бедфордшир расследует этот инцидент и заявила, что 11 из 17 арестованных были обвинены в насильственных расстройствах и были освобождены под залог до будущего судебного заседания.
Правоохранители сообщили, что пострадали четыре человека, трое с тяжелыми травмами попали в больницу.
Руководство аэропорта принесло перед пострадавшими за инцидент.
Цитата
“Мы шокированы и расстроены этим локальным инцидентом. Мы применяем подход нулевой терпимости к насилию и продолжаем помогать полиции в ее запросам. Мы хотели бы искренне извиниться перед всеми пострадавшими пассажирами ”, - сказал представитель аэропорта Лутон.
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