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В лондонском аэропорту произошла массовая драка: 17 человек арестовали

Киев • УНН

 • 20177 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. В результате драки в лондонском аэропорту Лутон полиция арестовала 17 человек, 4 ранены. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

В лондонском аэропорту произошла массовая драка: 17 человек арестовали

Детали

Полиция графства Бедфордшир расследует этот инцидент и заявила, что 11 из 17 арестованных были обвинены в насильственных расстройствах и были освобождены под залог до будущего судебного заседания.

Правоохранители сообщили, что пострадали четыре человека, трое с тяжелыми травмами попали в больницу.

Руководство аэропорта принесло перед пострадавшими за инцидент.

Цитата

“Мы шокированы и расстроены этим локальным инцидентом. Мы применяем подход нулевой терпимости к насилию и продолжаем помогать полиции в ее запросам. Мы хотели бы искренне извиниться перед всеми пострадавшими пассажирами ”, - сказал представитель аэропорта Лутон.

Напомним

В Дагестане юниорский турнир по дзюдо пришлось отменить из-за массовую драку спортсменов и зрителей

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