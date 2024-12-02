В Тбилиси силовики разгоняют протестующих водометами и газом

Сегодня в Тбилиси грузины снова вышли на протест из-за отказа властей от переговоров с ЕС. Как сообщает Formula и Telegram-каналы, спецназовцы уже взялись разгонять людей - применяют водометы и слезоточивый газ, передает УНН.

"Спецназ и водометы оттесняют протестующих на Руставели. Разгон, полный людей, начался совершенно без причин. Используют слезоточивый газ.территория перед Парламентом зачищена", - сообщают Telegram-каналы.

Кроме того, появляются сообщения и о задержании митингующих.

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