В Тбилиси на митинге против закона "об иноагентах" задержали 14 человек, один правоохранитель пострадал

В Тбилиси накануне были задержаны 14 участников акции против "закона об иноагентах", который обсуждает грузинский парламент. Один правоохранитель обратился за медпомощью. Об этом в понедельник вечером сообщило МВД Грузии, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в Тбилиси в районе здания парламента для охраны общественного порядка в течение нескольких часов были мобилизованы сотрудники подразделений МВД.

"В результате насильственных действий митингующих пострадал один сотрудник МВД, которому оказали соответствующую медицинскую помощь", - говорится в заявлении.

Отмечается, что правоохранители неоднократно призывали организаторов и участников митинга подчиняться требованиям представителей МВД, не превышать установленные законом пределы свободы собраний.

В заявлении МВД Грузии говорится, что участники митинга нарушали общественный порядок, сопротивлялись сотрудникам правоохранительных органов и словесно оскорбляли их, в результате чего полицейскими задержаны 14 человек.

Напомним

Тысячи людей протестовали в Тбилиси против предложенного закона об "иностранных агентах", перекрывая движение и митингуя возле парламента.

Кроме того, утром 15 апреля на заседании юридического комитета парламента Грузии лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили ударил лидера парламентского большинства Мамуку Мдинараддзе, который представлял депутатам законопроект "О прозрачности иностранного влияния".