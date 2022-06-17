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В Северодонецке продолжаются усиленные бои, оккупанты уничтожают каждый дом – Гайдай

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Ситуация в Северодонецке остается напряженной. Большая часть города контролируется российскими оккупантами, продолжаются уличные бои. Об этом в эфире одного с телеканалов заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

“В Северодонецке идут жесточайшие бои. Российские СМИ еще неделю назад публиковали о том, что они полностью контролируют город. На самом деле, не полностью, и в городе все еще идут бои. Да, действительно, большую часть города они контролируют. Но бои, все равно, происходят еще в городе. Они уничтожат каждый дом. Но несмотря на это, до сих пор несут потери, оттягивают те подразделения, которые уже небоеспособны, заводят новые, расстреливают из танков, из артиллерии дома в “ноль””, – заявил Гайдай.

Детали

Гайдай также прокомментировал ситуацию на заводе “Азот”, где укрывается около 500 человек.

“Там не одно бомбоубежище, их несколько. Они не связаны между собой тоннелями, как на “Азовстали”, тут все гораздо скромнее. Более 500 человек еще остается на территории завода, из них 38 детей. Но эти люди наотрез отказываются выезжать. Они считают, что там будет безопаснее. Были предприняты попытки поговорить с ними неоднократно, и убеждали, но они не хотят. Выходить на улицу, в принципе, опасно, потому что неизвестно, когда и что прилетит на территорию завода”, – добавил он.

Дополнение

Гайдай также заявил, что Лисичанск полностью контролируется Вооруженными Силами Украины, но находится под постоянным обстрелом со стороны российских войск.

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