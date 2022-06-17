В Сєвєродонецьку продовжуються посилені бої, окупанти знищують кожен будинок – Гайдай

Цитата

“У Сєвєродонецьку йдуть найжорстокіші бої. Російські ЗМІ ще тиждень тому опублікували, що вони повністю контролюють місто. Насправді не повністю, і в місті все ще йдуть бої. Так, справді, більшу частину міста вони контролюють. Але бої все одно відбуваються ще в місті. Вони знищать кожен будинок. Але незважаючи на це, досі зазнають втрат, відтягують ті підрозділи, які вже небоєздатні, заводять нові, розстрілюють з танків, з артилерії будинки в “нуль””, – заявив Гайдай.

Деталі

Гайдай також прокоментував ситуацію на заводі “Азот”, де ховається близько 500 людей.

“Там не одне бомбосховище, їх кілька. Вони не пов'язані між собою тунелями, як на “Азовсталі”, тут все набагато скромніше. Понад 500 людей ще лишаються на території заводу, з них 38 дітей. Але ці люди навідріз відмовляються виїжджати. Вони вважають, що там буде безпечніше. Були спроби поговорити з ними неодноразово, і переконували, але вони не хочуть. Виходити на вулицю, в принципі, небезпечно, тому що невідомо, коли і що прилетить на територію заводу”, – додав він.

Доповнення

Гайдай також заявив, що Лисичанськ повністю контролюється Збройними Силами України, але перебуває під постійним обстрілом з боку російських військ.