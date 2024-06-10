В Сумской области зафиксировано 93 взрыва, поскольку рф 28 раз обстреливала приграничные районы
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли Сумскую область 28 раз, поэтому было зафиксировано 93 взрыва в различных населенных пунктах, таких как Великописаревская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Николаевская, Зноб-Новгородская и Белопольская.
В пределах дня оккупанты 28 раз обстреляли Сумщину, поэтому было зафиксировано 93 взрыва в области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 93 взрыва. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Эсманьская, Великописаревская, Эсманьская,Зноб-Новгородская общины
Ситуация в сообществах
Великописаревская: враг совершил артобстрелы (10 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), ударил дронами-камикадзе типа "FPV" (2 взрыва)
Краснопольская: оккупанты нанесли удары дронами-камикадзе типа "FPV" (13 взрывов), артобстрелы (25 взрывов), обстрелы из минометов (16 взрывов).
Хотинская: русские сбросили 4 мины сбросили на территорию общины.
Эсманьская: вражеские силы ударили из минометов (6 взрывов) и нанесли удары дронами-камикадзе типа "FPV" (5 взрывов).
Николаевская: захватчик совершил удары дронами-камикадзе типа "FPV" (4 взрыва).
Зноб-Новгородская: армия агрессора нанесла минометный обстрел (1 взрыв).
Белопольская: рф ударила дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв).
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