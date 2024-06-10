У Сумській області зафіксовано 93 вибухи, оскільки рф 28 разів обстрілювала прикордонні райони
Київ • УНН
Окупанти обстріляли Сумську область 28 разів, відтак було зафіксовано 93 вибухи в різних населених пунктах, таких як Великописарівська, Краснопільська, Хотинська, Есманська, Миколаївська, Зноб-Новгородська та Білопольська.
У межах дня окупанти 28 разів обстріляли Сумщину, відтак було зафіксовано 93 вибухи в області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 93 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманьська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади
Ситуація в громадах
Великописарівська: ворог здійснив артобстріли (10 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), ударив дронами-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи)
Краснопільська: окупанти завдали удари дронами-камікадзе типу "FPV" (13 вибухів), артобстріли (25 вибухів), обстріли з мінометів (16 вибухів).
Хотінська: росіяни скинули 4 міни скинули на територію громади.
Есманьська: ворожі сили вдарили з мінометів (6 вибухів) та завдали ударів дронами-камікадзе типу "FPV" (5 вибухів).
Миколаївська: загарбник здійснив удари дронами-камікадзе типу "FPV" (4 вибухи).
Зноб-Новгородська: армія агресора завдала мінометний обстріл (1 вибух).
Білопільська: рф вдарила дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).