В Сумской области байрактар уничтожил две колонны врага

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Вечером 1 марта украинские защитники обезвредили вражескую технику вблизи с. Пустовойтовка и С. Бишкинь.

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"Обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина - грады. Возле с. Пустовойтовка Роменского района. Вблизи с. Бишкинь, по территории более 2 км. Около 100 единиц, в основном танки и БТР", - говорится в сообщении.

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