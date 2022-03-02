В Сумской области байрактар уничтожил две колонны врага
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook сообщил, что украинский байрактар уничтожил две колонны оккупантов. Об этом информирует УНН.
Детали
Вечером 1 марта украинские защитники обезвредили вражескую технику вблизи с. Пустовойтовка и С. Бишкинь.
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"Обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина - грады. Возле с. Пустовойтовка Роменского района. Вблизи с. Бишкинь, по территории более 2 км. Около 100 единиц, в основном танки и БТР", - говорится в сообщении.
Напомним
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