В Сумській області байрактар знищив дві колони ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький у Facebook повідомив, що український байрактар знищив дві колони окупантів. Про це інформує УНН.
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Ввечері 1 березня українські захимники знешкодили ворожу техніку поблизу с.Пустовійтівка і с. Бішкинь.
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"Знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Біля с. Пустовійтівка Роменського району. Поблизу с. Бішкинь, по території більше 2 км. Близкько 100 одиниць, в основному танки та БТР", - йдеться у повідомленні.
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