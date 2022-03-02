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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 21259 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Сумській області байрактар знищив дві колони ворога

В Сумській області байрактар знищив дві колони ворога

Київ • УНН

 • 221991 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький у Facebook повідомив, що український байрактар знищив дві колони окупантів. Про це інформує УНН.

Деталі

Ввечері 1 березня українські захимники знешкодили ворожу техніку поблизу с.Пустовійтівка і с. Бішкинь.

Цитата

"Знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Біля с. Пустовійтівка Роменського району. Поблизу с. Бішкинь, по території більше 2 км. Близкько 100 одиниць, в основному танки та БТР", - йдеться у повідомленні.

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