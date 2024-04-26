ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В Сумах россияне нанесли удар КАБами по промышленному объекту - ОВА

В Сумах россияне нанесли удар КАБами по промышленному объекту - ОВА

Киев  •  УНН

26 апреля 2024, 08:32  •  10034 просмотра

Read in English

Вражеский авиаудар по промышленному объекту в Сумах, Украина, был нанесен 26 апреля из двух зенитных установок, что повлекло взрыв, последствия которого еще оцениваются.

Российские войска нанесли авиаудар по промышленному объекту в Сумах, сообщили в пятницу в Сумской ОВА, пишет УНН.

Сегодня, 26 апреля, враг нанес авиационный удар по промышленному объекту города Сумы, применив два КАБа

- сообщили в Сумской ОВА в Telegram.

На месте, как указано, работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются.

В Сумах прогремел взрыв - СМИ26 апреля 2024, 08:08 • 11535 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
sumyСумы
Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  41288 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  150582 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  166500 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  171618 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  150951 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120893 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105889 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  103101 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137803 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158207 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Новости по теме
В Сумах россияне нанесли удар КАБами по промышленному объекту - ОВА

В Сумах россияне нанесли удар КАБами по промышленному объекту - ОВА

  •  10034 просмотра
Процесс поставки оружия и боеприпасов в Украину из нового пакета помощи уже начался - Пентагон

Процесс поставки оружия и боеприпасов в Украину из нового пакета помощи уже начался - Пентагон

  •  10206 просмотра
Руководитель "Энергоатома" о завершении сроков использования ядерного топлива на ЗАЭС: мы входим на неизвестную территорию

Руководитель "Энергоатома" о завершении сроков использования ядерного топлива на ЗАЭС: мы входим на неизвестную территорию

  •  8428 просмотра
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Эксклюзив

  •  41288 просмотра
Партизаны зафиксировали переброску тяжелой техники в Крым - "АТЕШ"

Партизаны зафиксировали переброску тяжелой техники в Крым - "АТЕШ"

  •  7180 просмотра
В Украине важно сохранить денежную поддержку для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются - Минсоцполитики

В Украине важно сохранить денежную поддержку для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются - Минсоцполитики

  •  7476 просмотра
Расстрел полицейских в Винницкой области: ГБР разоблачило двух военных, которые помогали подозреваемым сбежать за границу

Расстрел полицейских в Винницкой области: ГБР разоблачило двух военных, которые помогали подозреваемым сбежать за границу

  •  6558 просмотра
Комитет по безопасности парламента Швейцарии поддержал план помощи Украине на 5,5 млрд долларов

Комитет по безопасности парламента Швейцарии поддержал план помощи Украине на 5,5 млрд долларов

  •  7781 просмотра
В Сумах прогремел взрыв - СМИ

В Сумах прогремел взрыв - СМИ

  •  11535 просмотра
Армия рф ударила по центру Дергачей на Харьковщине: пострадали дети

Армия рф ударила по центру Дергачей на Харьковщине: пострадали дети

  •  11265 просмотра

Популярные

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

  •  103279 просмотра
26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья

26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья

  •  106642 просмотра
Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине

Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине

  •  103130 просмотра
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой 240-мм реактивной системы залпового огня

Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой 240-мм реактивной системы залпового огня

  •  101491 просмотра
Оккупанты пускают под нож украинские шахты - Центр сопротивления

Оккупанты пускают под нож украинские шахты - Центр сопротивления

  •  84723 просмотра

Публикации

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

  •  103279 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

  •  148231 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  289355 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  327362 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  588016 просмотра

В Сумах россияне нанесли удар КАБами по промышленному объекту - ОВА

Вражеский авиаудар по промышленному объекту в Сумах, Украина, был нанесен 26 апреля из двух зенитных установок, что повлекло взрыв, последствия которого еще оцениваются.

Война •   •  10034 просмотра
В Сумах россияне нанесли удар КАБами по промышленному объекту - ОВА

Процесс поставки оружия и боеприпасов в Украину из нового пакета помощи уже начался - Пентагон

По словам представителя Пентагона Пэта Райдера, Соединенные Штаты уже начали процесс перемещения оружия, боеприпасов и оборудования из утвержденного пакета помощи на сумму 1 миллиард долларов в Украину.

Война •   •  10206 просмотра
Процесс поставки оружия и боеприпасов в Украину из нового пакета помощи уже начался - Пентагон

Руководитель "Энергоатома" о завершении сроков использования ядерного топлива на ЗАЭС: мы входим на неизвестную территорию

Шесть энергоблоков оккупированной россией Запорожской атомной электростанции приближаются к завершению срока эксплуатации топлива, выходя на неизведанную территорию, поскольку ранее никто никогда не превышал эти сроки, что вызывает беспокойство по поводу безопасности.

Война •   •  8428 просмотра
Руководитель "Энергоатома" о завершении сроков использования ядерного топлива на ЗАЭС: мы входим на неизвестную территорию

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Если воинская часть получает некачественные продукты питания, начальник продовольственной службы должен составить акт. Поставщик будет оштрафован на 20% от стоимости некачественных продуктов и обязан заменить их в течение 24 часов.

Общество •   •  41288 просмотра
Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Партизаны зафиксировали переброску тяжелой техники в Крым - "АТЕШ"

Украинские партизаны зафиксировали перемещение нескольких боевых машин пехоты БМП-2 в направлении Симферополя в Крыму, вероятно, для ремонта.

Война •   •  7180 просмотра
Партизаны зафиксировали переброску тяжелой техники в Крым - "АТЕШ"

В Украине важно сохранить денежную поддержку для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются - Минсоцполитики

Украина работает над критериями адресной финансовой помощи и максимальной диджитализацией для тех, кто в ней больше всего нуждается, поскольку социальные расходы зависят от международной помощи, а экономика сосредоточена на расходах на оборону.

Общество •   •  7476 просмотра
В Украине важно сохранить денежную поддержку для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются - Минсоцполитики

Расстрел полицейских в Винницкой области: ГБР разоблачило двух военных, которые помогали подозреваемым сбежать за границу

ГБР разоблачило двух военных, которые помогали подозреваемым в убийстве полицейского в Винницкой области сбежать за границу, предоставив автомобиль, паспорта и мобильный телефон, а один из них самовольно покинул воинскую часть.

Криминал и ЧП •   •  6558 просмотра
Расстрел полицейских в Винницкой области: ГБР разоблачило двух военных, которые помогали подозреваемым сбежать за границу

Комитет по безопасности парламента Швейцарии поддержал план помощи Украине на 5,5 млрд долларов

Комитет по вопросам безопасности швейцарского парламента проголосовал за выделение $5,5 млрд помощи Украине в рамках пакета мер, направленных на повышение обороноспособности Швейцарии.

политика •   •  7781 просмотра
Комитет по безопасности парламента Швейцарии поддержал план помощи Украине на 5,5 млрд долларов

В Сумах прогремел взрыв - СМИ

По сообщениям СМИ, в Сумах. ПС ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиабомб по Сумской области.

Война •   •  11535 просмотра
В Сумах прогремел взрыв - СМИ

Армия рф ударила по центру Дергачей на Харьковщине: пострадали дети

Двое детей в возрасте 5 и 16 лет были ранены, когда российские войска атаковали центр города Дергачи в Харьковской области.

Война •   •  11265 просмотра
Армия рф ударила по центру Дергачей на Харьковщине: пострадали дети