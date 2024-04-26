В Сумах россияне нанесли удар КАБами по промышленному объекту - ОВА

В Украине важно сохранить денежную поддержку для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются - Минсоцполитики

Украина работает над критериями адресной финансовой помощи и максимальной диджитализацией для тех, кто в ней больше всего нуждается, поскольку социальные расходы зависят от международной помощи, а экономика сосредоточена на расходах на оборону.