В Сумах прогремели взрывы, воздушная тревога продолжается более 20 часов
Киев • УНН
В городе Сумы зафиксированы взрывы. Воздушная тревога в Сумской области продолжается уже более 20 часов, согласно данным мониторинга.
В городе Сумы зафиксированы взрывы. Воздушная тревога в Сумской области продолжается уже более 20 часов, согласно данным мониторинга, пишет УНН.
Детали
"В Сумах прогремели взрывы", - сообщило "Суспільне".
Согласно данным мониторинга, воздушная тревога в Сумской области продолжается уже более 20 часов.
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