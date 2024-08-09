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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумах прогремели взрывы, воздушная тревога продолжается более 20 часов

В Сумах прогремели взрывы, воздушная тревога продолжается более 20 часов

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 09:19  •  16239 просмотра

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В городе Сумы зафиксированы взрывы. Воздушная тревога в Сумской области продолжается уже более 20 часов, согласно данным мониторинга.

В городе Сумы зафиксированы взрывы. Воздушная тревога в Сумской области продолжается уже более 20 часов, согласно данным мониторинга, пишет УНН.

Детали

"В Сумах прогремели взрывы", - сообщило "Суспільне".

Согласно данным мониторинга, воздушная тревога в Сумской области продолжается уже более 20 часов.

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Сумщина: россияне ночью и утром обстреляли 8 общин. За сутки из-за ударов рф двое погибших, 6 раненых9 августа 2024, 06:25 • 26935 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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