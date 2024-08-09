Сумщина: россияне ночью и утром обстреляли 8 общин. За сутки из-за ударов рф двое погибших, 6 раненых

Ночью и утром 9 августа российские войска совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Под вражеским ударом оказались Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Есманьская, Середино-Будская общины. За минувшие сутки из-за обстрелов рф на Сумщине погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА.

Детали

По данным ОВА, на Сумщине из-за обстрелов рф ночью и утром прозвучали 52 взрыва. Россияне ударили по 8 общинам:

Середино-Будская громада: враг бил из ствольной артиллерии (5 взрывов).

Юнаковская община: осуществлены авиаудары КАБ (23 взрыва), артобстрел (3 взрыва).

Белопольская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.

Миропольская громада: нанесен авиаудар КАБ (1 взрыв).

Великописаревская община: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Эсманская громада: 3 мины сбросил враг на территорию громады.

Хотинская община: зафиксированы авиаудары КАБ (5 взрывов).

Глуховская община: осуществлен авиаудар КАБ (3 взрыва).

В течение дня 8 августа россияне совершили 27 обстрелов Сумской области. Было зафиксировано 79 взрывов. В Юнаковской громаде из-за авиаудара КАБ погибли 2 гражданских лица: местный житель и ребенок 6 лет. Кроме того, получил множественные травмы местный житель. Еще один человек получил ранения в Сумской громаде. Также из-за удара КАБом четверо людей травмировались в Хотинской общине.

На Сумщині через обстріли розпочалась обов'язкова евакуація з п'яти громад: вивезли вже 35 людей, шестеро з них - діти