В Сумах прогремел взрыв после предупреждения об угрозе баллистики
Киев • УНН
В Сумах произошел взрыв после объявления воздушной тревоги из-за угрозы баллистического вооружения. Тревога была объявлена в Сумской, Киевской и других областях, население призвали находиться в укрытиях.
В Сумах снова прогремел взрыв после предупреждения об угрозе баллистического вооружения, сообщает УНН.
В Сумах слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного.
На Сумщине, в Киеве и еще ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического вооружения.
"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения!", - говорится в сообщении КГГА.
Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.