У Сумах пролунав вибух після попередження про загрозу балістики
Київ • УНН
У Сумах стався вибух після оголошення повітряної тривоги через загрозу балістичного озброєння. Тривога була оголошена в Сумській, Київській та інших областях, населення закликали перебувати в укриттях.
У Сумах знову пролунав вибух після попередження про загрозу балістичного озброєння, повідомляє УНН.
У Сумах чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На Сумщині, у Києві та ще низці областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння.
"Повітряна тривога повʼязана із загрозою застосування балістичного озброєння!Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні КМДА.
Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.