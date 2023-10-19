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В судах более сотни исков по возврату активов, которые ранее вывела КПУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Министерство юстиции Украины занимается волокитой по многочисленным судам, чтобы вернуть недвижимость, которую выводила Коммунистическая партия Украины перед запретом. Согласно сообщению министра юстиции Дениса Малюськи в фейсбуке, на рассмотрении судов каждого региона Украины сейчас находится 123 иска Минюста, передает УНН.

В судах более сотни исков по возврату активов, которые ранее вывела КПУ

Цитата

«Слышали ли вы когда-нибудь о коммунистах-схематозниках?», - так начал свой доклад министр юстиции.

По словам Дениса Малюськи, в 2014 году в КПУ поняли что их партия будет запрещена, а партийные активы - в зоне риска.

«Такие активы они начали активно выводить прям как классические минимизаторы/уклонисты/коррупционеры. По схемам с разной степенью продуманности», - отмечает министр.

Детали

Министр рассказал как действовала схема КПУ. Здесь возможны были разные варианты: зарегистрировать партийную недвижимость на благотворительный фонд, или на общественные организации или родственников. Далее имущество использовали для личного обогащения.

Среди примеров вывода имущества – «подарки» от КПУ Всеукраинскому союзу женщин-тружениц "За будущее детей Украины", Благотворительному фонду "Защита труда", Редакции газеты "Набат", Благотворительному фонду содействия социально незащищенным слоям населения и многим другим.

Миньюст продолжает изучать историю перехода прав собственности КПУ. Согласно сообщению министра, уже есть первый положительный результат: 18 октября Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск к ОО "Межрегиональный фонд содействия трудоустройству" и КПУ, признав недействительным договор дарения.

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