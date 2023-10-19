В судах більше сотні позовів щодо повернення активів, які раніше повиводила КПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Міністерство юстиції України займається тяганиною по численних судах, щоб повернути нерухомість, яку виводила Комуністична партія України перед забороною. Згідно з повідомленням міністра юстиції Дениса Малюськи у фейсбуці, на розгляді судів кожного регіону України наразі перебуває 123 позови Мінʼюсту, передає УНН.
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«Чи чули ви коли-небудь про комуністів-схематозників?», - так почав свою доповідь міністр юстиції.
За словами Дениса Малюськи, у 2014 році в КПУ зрозуміли що їхня партія буде заборонена, а партійні активи - у зоні ризику.
«Такі активи вони почали активно виводити прям як класичні мінімізатори/ухилятори/корупціонери. За схемами з різним ступенем продуманості», - зазначає міністр.
Деталі
Міністр розповів як діяла схема КПУ. Тут можливі були різні варіанти: зареєструвати партійну нерухомість на благодійний фонд, або на громадські організації чи родичів. Далі майно використовували задля особистого збагачення.
Серед прикладів виводу майна – «дарунки» від КПУ Всеукраїнському союзу жінок-трудівниць "За майбутнє дітей України", Благодійному фонду "Захист труда", Редакції газети "Набат", Благодійному фонду сприяння соціально незахищеним верствам населення і багатьом іншим.
Мін’юст продовжує вивчати історію переходу прав власності КПУ. Згідно з повідомленням міністра, вже є перший позитивний результат: 18 жовтня Господарський суд Харківської області задовольнив позов до ГО "Міжрегіональний фонд сприяння працевлаштуванню" та КПУ, визнавши недійсним договір дарування.
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