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Техника

В столице ввели ограничения для движения грузовиков из-за жары

Киев • УНН

 • 752 просмотра

В столице при температуре +28°C и выше запрещено движение грузовиков массой более 24 тонн. Водители могут переждать жару на специальных площадках.

В столице ввели ограничения для движения грузовиков из-за жары

В столице ввели временные ограничения движения для грузового транспорта. Они будут действовать в периоды, когда температура воздуха поднимается до +28 градусов по Цельсию и выше. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.

Детали

Внимание! На территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта. Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн

- говорится в сообщении.

Впрочем, по словам полиции, водители могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки. Они расположены в полосах отвода автомобильных дорог и вблизи объектов дорожного сервиса.

Напомним

В четверг, 16 июля, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность.

Алла Киосак

ОбществоКиевАвто
Украина
Киев