В столице ввели ограничения для движения грузовиков из-за жары
Киев • УНН
В столице при температуре +28°C и выше запрещено движение грузовиков массой более 24 тонн. Водители могут переждать жару на специальных площадках.
В столице ввели временные ограничения движения для грузового транспорта. Они будут действовать в периоды, когда температура воздуха поднимается до +28 градусов по Цельсию и выше. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.
Детали
Внимание! На территории столицы введены ограничения движения грузового транспорта. Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха +28 градусов и более по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн
Впрочем, по словам полиции, водители могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки. Они расположены в полосах отвода автомобильных дорог и вблизи объектов дорожного сервиса.
Напомним
В четверг, 16 июля, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность.