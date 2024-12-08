В столице неизвестные напали на место проведения лектория Kyivpride
Киев • УНН
В Киеве отменили мероприятие Kyivpride из-за столкновений неизвестных с правоохранителями возле места проведения. Нападавшие применили физическую силу и дымовые гранаты, пытаясь прорвать полицейский кордон.
В Киеве отменили мероприятие общественной организации Kyivpride, которое должно было пройти сегодня, из-за того, что неизвестные имели столкновения с правоохранителями, которые оцепили место проведения события. Об этом говорится на странице в соцсети Instagram Kyivpride, передает УНН.
Детали
Неделю назад Kyivpride сообщал, что в воскресенье 8 декабря в столице пройдет лекторий о культуре и благотворительности. Сегодня организаторы сообщили, что мероприятие отменено, а участников призвали не подходить к локации, где должен был пройти лекторий.
Впоследствии организаторы заявили, что неизвестные совершили нападение на лекторий Kyivpride.
"Они применили физическую силу к правоохранителям, пытаясь прорвать разграничительную границу, бросали дымовые гранаты", - сообщили в Kyivpride.
В комментарии УНН начальник отдела коммуникаций полиции Киева Дмитрий Грищенко заявил, что действительно произошла стычка. Сотрудники полиции, которые были на месте прекратили совершение правонарушений, сейчас мероприятие завершено, все разошлись.
Напомним
В Киеве задержали подозреваемого в стрельбе в одном из местных отелей 23 ноября, в результате чего погиб один человек.