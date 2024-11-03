В столице Институт журналистики пострадал от ночной атаки дронов: что известно
Киев • УНН
В результате падения обломков "шахеда" поврежден корпус Института журналистики КНУ им. Шевченко и общежитие. Обучение переведено на дистанционный формат до 9 ноября.
Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко пострадал в результате падения обломков "шахеда". Об этом сообщила выпускница вуза Елена Захарченко, передает УНН.
В результате ночной атаки врага, пострадал корпус Института журналистики КНУ им. Сообщают, что в здании выбиты окна.
"Кто учился в Институте журналистики Университета Шевченко - корпус поврежден после шахедов. Приходите помогать. Мы сейчас убираем и носим побитое стекло", - написала Захарченко.
Также пострадал 24-й корпус общежития, где проживают студенты.
В Институте журналистики сообщили, что с 4 ноября по 9 ноября занятия будут проводиться дистанционно.
Напомним
Сегодня ночью, в результате атаки на Киев, обломки поражающих объектов повредили дорожное покрытие, опору освещения и электропровода.