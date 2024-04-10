В столице и области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В течение 11-12 апреля в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности, - согласно данным Укргидрометцентра этому будет способствовать сухая погода, поэтому жителей призывают быть осторожными, передает УНН со ссылкой на КОВА и КГГА.

Детали

В течение ближайших дней, синоптики прогнозируют сухую погоду: 11-12 апреля ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, 5-10 м/с, без осадков. Согласно прогнозам температура:

ночью 10-12°;

днем 11 апреля - 20-22°, 12 апреля - 17-19°.

В Киевской городской и областной военной администрациях призывают жителей и гостей Киевщины быть осторожными, отдыхая на природе, не разводить костры в неприспособленных для этого местах.

Напоминают, что за нарушение правил предусмотрено наложение штрафа согласно ст. 77-1 КУоАП:

для граждан - от 3 060 до 6 120 грн;

для должностных лиц - от 15 300 до 21 420 грн.

Штраф за выжигание растительности в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда составляет:

для граждан - от 6 120 до 12 240 грн;

для должностных лиц - от 21 420 до 30 600 грн.

УНН сообщал, что начало недели в Украине обещает теплую погоду до 23-25°.

В начале апреля в Киеве были зафиксированы новые температурные рекорды: минимальная, максимальная и среднесуточная температура воздуха превысила предыдущие рекорды, достигнув уровней, характерных для конца мая.